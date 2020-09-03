Кроссовер DS 7 превратили в передвижной музей

Кроссовер DS 7 Crossback Louvre основан на версии Grand Chic/DS Inspiration Opera Art Basalt Black, от которой он отличается шильдиками на капоте и дверях, глянцевым черным декором, изображениям стеклянной пирамиды Лувра на боковых зеркалах и в салоне, а также 20-дюймовыми колесами.

Однако главное его приобретение — 182 произведения искусства, отобранные сотрудниками музея и DS Automobiles: они загружены в мультимедиа и транслируются на 12-дюймовом дисплее в сопровождении подкастов на пяти языках. В списке есть Мона Лиза, скульптура Ники Самофракийской, картина Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» и египетский «Сидящий писец Каи».