Кроссовер DS 7 превратили в передвижной музей

Кроссовер DS 7 Crossback Louvre основан на версии Grand Chic/DS Inspiration Opera Art Basalt Black, от которой он отличается шильдиками на капоте и дверях, глянцевым черным декором, изображениям стеклянной пирамиды Лувра на боковых зеркалах и в салоне, а также 20-дюймовыми колесами.
Однако главное его приобретение — 182 произведения искусства, отобранные сотрудниками музея и DS Automobiles: они загружены в мультимедиа и транслируются на 12-дюймовом дисплее в сопровождении подкастов на пяти языках. В списке есть Мона Лиза, скульптура Ники Самофракийской, картина Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» и египетский «Сидящий писец Каи».
Исполнения DS 7 Crossback Louvre можно будет заказать с бензиновыми моторами 1.6 Puretech (180 или 225 сил), 180-сильным дизелем 2.0 BlueHDi или в виде заряжаемого от сети гибрида: в переднеприводной версии E-Tense 225 либо полноприводной E-Tense 4x4 мощностью 225 и 300 лошадиных сил соответственно. В стандартное оснащение модели включены полуавтономная система вождения DS Connected Pilot, активная подвеска DS Active Scan Suspension, полностью светодиодные фары и сиденья с подогревом и функцией массажа.
В продажу «музейный» вседорожник поступит уже в этом году. Купить его смогут жители 18 стран Европы, Африки, Южной Америки и Азии. В России марка DS не представлена, хотя слухи о её возвращении появляются регулярно.