В России продолжает расти количество аварий

Другую причину сотрудники ведомства видят в подорожании большинства зарубежных направлений для отдыха. В связи с этим россияне все чаще делают выбор в пользу автомобильных путешествий на юг страны. Возросший поток туристов непременно провоцирует рост числа ДТП.

Однако лидером по количеству аварий в 2023 году стали электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Количество ДТП с подобной техникой за первое полугодие выросло на 181 процент. При этом в ведомстве отметили, что большинство таких аварий происходит с участием кикшеринговых самокатов.