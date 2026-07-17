ДТП затруднило проезд на МКАД

«Москва, 17-км МКАД (внутр.)», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что водительскую кабину оторвало в момент аварии, при этом она отлетела в сторону. На записи также заметно, что в результате произошедшего поврежденный транспорт занял одну полосу движения. О пострадавших и других обстоятельствах не сообщается.