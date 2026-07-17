Опубликовано 17 июля 2026, 17:181 мин.
ДТП затруднило проезд на МКАД
На МКАД кабину с человеком оторвало в момент ДТП, проезд затруднен. Инцидент произошел на 17 километре дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
© ДТП и ЧП Москва и МО
«Москва, 17-км МКАД (внутр.)», — говорится в публикации.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что водительскую кабину оторвало в момент аварии, при этом она отлетела в сторону. На записи также заметно, что в результате произошедшего поврежденный транспорт занял одну полосу движения. О пострадавших и других обстоятельствах не сообщается.
Автор:Арина Лысенко
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