Опубликовано 16 июля 2026, 11:271 мин.
Выяснилось, на сколько выросли цены на новые авто
Средняя цена нового автомобиля с 2012 года выросла на 300%. Об этом журналу Motor рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.
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«Цена выросла на 300%. А у людей зарплата чуть-чуть изменилась на инфляцию. Денег больше не стало. Мне бы очень хотелось, чтобы это многие понимали», — сообщил автоэксперт.
Он отметил, что с 2012 года средняя цена на новые машины выросла с 800 тысяч рублей до 3,3 млн рублей.
«Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил Подщеколдин.
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Источник:Motor
Автор:Арина Лысенко
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