Выяснилось, на сколько выросли цены на новые авто

«Цена выросла на 300%. А у людей зарплата чуть-чуть изменилась на инфляцию. Денег больше не стало. Мне бы очень хотелось, чтобы это многие понимали», — сообщил автоэксперт.

Он отметил, что с 2012 года средняя цена на новые машины выросла с 800 тысяч рублей до 3,3 млн рублей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил Подщеколдин.

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