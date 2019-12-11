В России подсчитали количество ДТП в 2019 году

По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, которые приводит ТАСС, «цифра по-прежнему велика, но прогресс есть». В числе наиболее распространенных нарушений, которые чаще всего приводят к ДТП с летальным исходом, в ведомстве называют выезд на встречную полосу. С этим маневром связана почти каждая третья авария. Еще 35-40 процентов происшествий с погибшими – это наезд на пешеходов. К распространенным нарушениям относят и превышение скорости.

Только в Москве за короткий период со 2 по 8 декабря дорожные инспекторы зарегистрировали 153 ДТП, 91 из которых – это наезд на пешеходов, еще пять – наезды на препятствия и 47 столкновений. В этих авариях погиб 91 человек, а еще 178 получили ранения различной степени тяжести.