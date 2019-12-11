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15:51

В России подсчитали количество ДТП в 2019 году

На дорогах стало безопаснее по сравнению с 2018 годом

© гибдд.рф
Лиза Будрина
Госавтоинспекция раскрыла статистику аварий в уходящего года. Так, с января в России было зарегистрировано 152 тысячи ДТП, что на 3,2 процента меньше, чем в 2018 году. На дорогах погибло 15,6 тысячи человек – этот показатель снизился на восемь процентов.

По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, которые приводит ТАСС, «цифра по-прежнему велика, но прогресс есть». В числе наиболее распространенных нарушений, которые чаще всего приводят к ДТП с летальным исходом, в ведомстве называют выезд на встречную полосу. С этим маневром связана почти каждая третья авария. Еще 35-40 процентов происшествий с погибшими – это наезд на пешеходов. К распространенным нарушениям относят и превышение скорости.

Только в Москве за короткий период со 2 по 8 декабря дорожные инспекторы зарегистрировали 153 ДТП, 91 из которых это наезд на пешеходов, еще пять – наезды на препятствия и 47 столкновений. В этих авариях погиб 91 человек, а еще 178 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников связал большое количество происшествий на российских дорогах с их протяженностью и с размером страны. Такое предположение он высказал в ответ на заявление президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта о том, что российские водители гибнут на дорогах из-за того, что садятся за руль пьяными и отвлекаются на смартфоны.

Источник: ТАСС