Jaguar возродит спорткар, побеждавший в Ле-Мане 1950-х

Компания Jaguar объявила о возобновлении мелкосерийного производства спорткара D-Type. Эта модель трижды выигрывала гонку «24 часа Ле-Мана» – в 1955, 1956 и 1957 году. Последний до этого момента экземпляр D-Type собрали в 1956 году.

Изначально в 1950-х британский автопроизводитель собирался выпустить сто таких автомобилей, но произвел всего 75 экземпляров. Оставшиеся 25 единиц сейчас соберет подразделение Jaguar Classic.

Автомобили соберут в соответствии с оригинальной технической документацией, которая сохранилась у автопроизводителя. В компании отметили, что 25 новых автомобилей будут полностью идентичны машинам 1950-х.

Клиентам предложат на выбор две модификации Jaguar D-Type: со стандартной передней частью кузова (Shortnose, использовавшейся в 1955 году) и с удлиненной (Longnose, использовавшейся в 1956 году).

Стоимость возрожденного D-Type не называется.

Оригинальный D-Type комплектовался шестицилиндровым двигателем, рабочий объем которого менялся со временем и исходя из технических требований к гоночным автомобиля. Сначала он составлял 3,4 литра, позже – 3,8 литра, а к концу производства объем уменьшился до трех литров из-за регламента «24 часов Ле-Мана».

Компания Jaguar не первый раз возвращает в производство модели, выпуск которых прекратился несколько десятилетий назад. Так, в 2014 году британский автопроизводитель возродил купе E-Type Lightweight, а в 2016-м – XKSS. Последнюю модель называют «первым суперкаром мира». Она же является дорожным вариантом D-Type. Каждый возрожденный XKSS стоит примерно полтора миллиона долларов.