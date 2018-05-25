Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой

Издание Autocar организовало гонку между спортбайком Ducati Panigale V4 и суперкаром Audi R8 V10. Обе марки входят в состав концерна Volkswagen.

Ducati Panigale V4 оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1103 кубических сантиметра от гоночной модели Desmosedici. Отдача агрегата составляет 214 лошадиных сил и 124 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Видео с YouTube-канала Autocar.

Audi R8 V10 укомплектован 540-сильным двигателем V10 (540 Нм крутящего момента). С нуля до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Ранее Ducati Panigale V4S сравнили в гонке по прямой с самой мощной и быстрой «cсемеркой» BMW — M760Li XDrive.