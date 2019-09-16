Компанию Audi возглавит топ-менеджер BMW

Маркусу Дуйсманну 50 лет, он родом из города Мюнстерланд на северо-западе Германии. По образованию Дуйсманн инженер-механик, первым работодателем специалиста стал концерн Daimler. В баварской компании Дуйсманн работает с 2007 года, а с октября 2016-го по июль 2018 года немец входил в правление BMW. Сейчас Маркус ответственен за закупки и работу с поставщиками.

Назначение Дуйсманна наверняка приведет к расширению активности гоночного подразделения Audi Sport — Маркус известен как поклонник «Королевы автоспорта» и имеет трехлетний опыт работы в «формульной» команде BMW Sauber F1.