Скутер из комедии «Тупой и еще тупее» выставили на аукционе

Скутер из комедии «Тупой и еще тупее» с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях выставили на онлайн-аукционе eBay. Цена за транспортное средство, ранее принадлежавшее координатору фильма Горди Меррику, уже составляет 34 тысячи долларов (два миллиона рублей).

Всего для фильма 1994 года построили два скутера. Второй находится в музее гостиничного комплекса «Планета Голливуд». Выставленный на продажу экземпляр использовался для съемки крупных планов — на нем никогда не ездили за пределами съемочной площадки.

Текущий владелец скутера заменил на нем приводной ремень, дроссель, тормозные тросы, масло, воздушный фильтр, топливный шланг и свечу зажигания. Рама скутера выкрашена в оригинальный цвет, а в комплекте с ним идет шлем, сумка и чемодан, похожий на тот, что был в фильме.

В качестве подтверждения оригинальности скутера его владелец готов предоставить покупателю соответствующее письмо.

В конце января текущего года в Великобритании выставили на продажу спорткупе Nissan 350Z, на котором ездил главный отрицательный персонаж фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» ДиКей (роль исполнил Брайан Ти Такаси). Это один из двух автомобилей, учавствовавших в съемках. Пробег купе — 17 600 километров.