Тираж самого мощного в мире кроссовера увеличили на треть

Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, в июне нынешнего года Dodge выпустит ещё 1000 экземпляров самого мощного в мире кроссовера. Таким образом, общий тираж производства Durango SRT Hellcat в Мичигане составит 3000 единиц, что по-прежнему позволяет считать его самой эксклюзивной серийной моделью Dodge — к примеру, купе Challenger SRT Demon было построено в количестве 3300 штук. Спрос на вседорожник получился поистине ажиотажным — все 2000 изначально запланированных к выпуску экземпляров давно распроданы. Операционный директор марки Боб Бродердорф говорил, что производитель всё-таки решил выпустить ещё несколько экземпляров суперкроссовера для тех, кто упустил свой шанс.
Он отметил, что в компании нашли возможность позаимствовать несколько 6,2-литровых моторов V8 Hemi у других моделей экстремального семейства Hellcat, чтобы обеспечить тем самым небольшое увеличение тиража вседорожника. Dodge Durango SRT Hellcat оснащается 720-сильным «компрессорным» двигателем V8 и усиленным 8-ступенчатым «автоматом». С места до 60 миль (96 километров) в час суперкроссовер разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 290 километров в час. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) он проходит за 11,5 секунды, что подтверждено Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).