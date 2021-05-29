Тираж самого мощного в мире кроссовера увеличили на треть

Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, в июне нынешнего года Dodge выпустит ещё 1000 экземпляров самого мощного в мире кроссовера. Таким образом, общий тираж производства Durango SRT Hellcat в Мичигане составит 3000 единиц, что по-прежнему позволяет считать его самой эксклюзивной серийной моделью Dodge — к примеру, купе Challenger SRT Demon было построено в количестве 3300 штук. Спрос на вседорожник получился поистине ажиотажным — все 2000 изначально запланированных к выпуску экземпляров давно распроданы. Операционный директор марки Боб Бродердорф говорил, что производитель всё-таки решил выпустить ещё несколько экземпляров суперкроссовера для тех, кто упустил свой шанс.