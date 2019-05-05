Самый быстрый трехрядный кроссовер Америки оснастили 808-сильным двигателем

Концепт Dodge Durango SRT Pursuit, выполненный в стиле полицейского перехватчика, приводит в движение 6,2-литровый V8 HEMI с механическим нагнетателем от топовой модификации купе Challenger. Двигатель выдает 808 лошадиных сил (958 Нм) и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» TorqueFlite, который передает момент на все колеса через полноприводную трансмиссию с особым трековым SRT-режимом работы. Помимо нового мотора, Durango SRT Pursuit укомплектован выхлопной системой из нержавеющей стали с низким сопротивлением потоку и набором пружин с занижением просвета на 15 миллиметров.