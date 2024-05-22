Из Dacia Duster сделали «злой» электрокар

При переходе в третье поколение Duster избавился от «дизеля», но чисто электрического варианта пока не получил. У него есть только гибридные системы, включая E-Tech — самый мощный вариант в линейке на основе 1,6-литрового «атмосферника». Его критикуют за шум и проблемы с тормозами, но хвалят за лучшую управляемость и комфорт, а также за цену: топ-версия румынского кроссовера стоит 28,1 тысячи евро, или 2,8 миллиона в пересчете на рубли.