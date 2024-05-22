Из Dacia Duster сделали «злой» электрокар

Из Dacia Duster сделали «злой» электрокарКроссоверу пересадили двигатель от Nissan Leaf
«Зеленый» Dacia Duster задумывался как тестовый автомобиль для деталей компании Metaplast, которая изготавливает пластиковые детали для автомобильной промышленности, а также электромобильные зарядки. Кроссоверу достался обвес Prior Design, с крупными бамперами, расширенными колесными арками, скрывающими большие колеса, увеличенными порогами, диффузором и заглушкой на месте решетки радиатора.
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За основу взяли Duster второго поколения с дизельным мотором, который должен был отправиться на свалку. Вместо 1,5-литрового двигателя его оснастили 215-сильным агрегатом от Nissan Leaf, снизив общую отдачу до 60 процентов. С места до 100 километров 1700-килограммовый электрокросс может разогнаться только за 11−12 секунд. Рестайлинговому Duster с родным «дизелем» требовалось на это 10,2 секунды.
В оснащение кроссовера вошли пневматическая подвеска и аккумулятор емкостью 55 киловатт-часов от Volkswagen ID.3, на полном заряде которого кроссовер может проехать до 350 километров. Заряжается он от устройства переменного тока мощностью 22 киловатта. Сколько времени займет зарядка, не указано.
При переходе в третье поколение Duster избавился от «дизеля», но чисто электрического варианта пока не получил. У него есть только гибридные системы, включая E-Tech — самый мощный вариант в линейке на основе 1,6-литрового «атмосферника». Его критикуют за шум и проблемы с тормозами, но хвалят за лучшую управляемость и комфорт, а также за цену: топ-версия румынского кроссовера стоит 28,1 тысячи евро, или 2,8 миллиона в пересчете на рубли.