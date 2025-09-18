Новости
Опубликовано 18 сентября 2025, 13:01
1 мин.

Dacia Duster стал пикапом с крошечной грузовой платформой

Он уже появился у дилеров в Румынии
Dacia Duster переделали в пикап. Он родился в сотрудничестве с румынским кузовным ателье Romturingia, которое уже превращало в грузовички Дастеры предыдущих поколений. Duster Pick-Up нового образца сохранил двойную кабину, но из-за этого пришлось пожертвовать габаритами грузовой платформы: ее размер — примерно метр на метр. Такой Duster доступен для заказа по цене от 25 983 евро (около 2,6 миллиона рублей).
Dacia Duster Pick-Up
Dacia Duster Pick-Up
© Dacia
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В ходе переделки Duster получил переработанную заднюю часть — крышу срезали сразу за задними оконными стойками. В остальном кузов остался нетронутым. Сохранились и габариты: 4345 миллиметров в длину, 1813 в ширину и 1656 в высоту. Дорожный просвет равен 224 миллиметрам.

© Dacia

Длина и ширина грузовой платформы равны 1050 и 1000 миллиметрам соответственно, а ее грузоподъемность — 430 килограммов. Платформу оборудовали двумя металлическими направляющими и креплениями для груза.

Пикап можно заказать в тех же трех комплектациях, которые положены кроссоверу.

Силовых установок две: полноприводный «мягкий» гибрид с мотором 1.2 мощностью 130 лошадиных сил и переднеприводный полноценный гибрид на базе 1,6-литрового агрегата, развивающий 140 сил.

Цена стартует с 25 983 евро (2,6 миллиона рублей). Для сравнения, за обычный Дастер в Румынии просят от 17 200 евро (1,7 миллиона), но это цена за «базу» с чистым ДВС, с которым пикап не предлагают.

Источник:Dacia
Автор:Мария Руцкая
