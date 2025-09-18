Dacia Duster стал пикапом с крошечной грузовой платформой

Он уже появился у дилеров в Румынии

Dacia Duster переделали в пикап. Он родился в сотрудничестве с румынским кузовным ателье Romturingia, которое уже превращало в грузовички Дастеры предыдущих поколений. Duster Pick-Up нового образца сохранил двойную кабину, но из-за этого пришлось пожертвовать габаритами грузовой платформы: ее размер — примерно метр на метр. Такой Duster доступен для заказа по цене от 25 983 евро (около 2,6 миллиона рублей).