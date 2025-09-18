Dacia Duster стал пикапом с крошечной грузовой платформой

Dacia Duster стал пикапом с крошечной грузовой платформойОн уже появился у дилеров в Румынии
В ходе переделки Duster получил переработанную заднюю часть — крышу срезали сразу за задними оконными стойками. В остальном кузов остался нетронутым. Сохранились и габариты: 4345 миллиметров в длину, 1813 в ширину и 1656 в высоту. Дорожный просвет равен 224 миллиметрам.
Длина и ширина грузовой платформы равны 1050 и 1000 миллиметрам соответственно, а ее грузоподъемность — 430 килограммов. Платформу оборудовали двумя металлическими направляющими и креплениями для груза.
Пикап можно заказать в тех же трех комплектациях, которые положены кроссоверу.
Силовых установок две: полноприводный «мягкий» гибрид с мотором 1.2 мощностью 130 лошадиных сил и переднеприводный полноценный гибрид на базе 1,6-литрового агрегата, развивающий 140 сил.
Цена стартует с 25 983 евро (2,6 миллиона рублей). Для сравнения, за обычный Дастер в Румынии просят от 17 200 евро (1,7 миллиона), но это цена за «базу» с чистым ДВС, с которым пикап не предлагают.