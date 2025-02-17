Новый Duster сделали шире и поставили на 20-дюймовые колеса

Кроссовер Dacia Duster с трудом тянет на роль спорткара, но пакет доработок Redust от немецкой Carpoint может вмиг это исправить. В него входят пороги и накладки на колесные арки, которые добавляют к ширине 20 миллиметров, заниженная подвеска KW, установленные через проставки колеса диаметром 20 дюймов, а также новый выпуск из нержавеющей стали с центральным расположением концевых патрубков. Довершают образ бутафорский воздухозаборник на капоте и удлиненный задний спойлер.