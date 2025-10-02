Два гибридных флагмана Chery покинули российский рынок

Она отметила, что модель Tiggo 8 Plug-in Hybrid занимала верхнюю позицию в модельном ряду и была призвана демонстрировать технологические достижения бренда. Но теперь пришло время для выхода новых флагманских автомобилей, поэтому было принято решение эту гибридную версию удалить с сайта. Вместе с ней «ушёл» и Tiggo 7 Plug-in Hybrid. Какие именно новые флагманы появятся взамен, в компании пока не сообщают.

Эти модели с гибридной силовой установкой вышли на российский рынок в октябре 2023 года. Конструкция Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid объединяла три мотора — один бензиновый и два электрических, которые работали вместе со специально разработанной трансмиссией. Совокупная мощность силовой установки достигала 235 лошадиных сил, из которых 147 «лошадей» обеспечивал полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, а еще 88 лошадиных сил добавляли электромоторы. Разгон до 100 километров в час осуществлялся за 7,5 секунды, максимальная скорость достигала 180 километров в час.