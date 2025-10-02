Новый утильсбор не затронет некоторые автомобили Audi, BMW и Mercedes

Так, в их число входит компактный кроссовер Audi Q3. На него не повлияют новые правила, так как он оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью ровно 160 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. На сегодняшний день в России цена на этот автомобиль начинается от 5,3 миллиона рублей.

Ещё одним исключением станет переднеприводный седан Audi A3 L, который имеет полуторалитровый силовой агрегат на 160 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Приобрести эту модель можно минимум за 4,7 миллиона рублей.