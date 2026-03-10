Две модели Jetour официально покинули российский рынок

В компании объяснили это решение оптимизацией модельного ряда и назвали его «естественной рыночной реакцией». Основной причиной стала изменившаяся структура спроса: покупатели все чаще отдают предпочтение более новым и технологичным моделям, таким как Dashing и X70 Plus, которые фактически пришли на смену прежним версиям.

На данный момент на официальном сайте марки в России разделы с моделями X50 и X70 отсутствуют. У дилерских центров еще могут оставаться единичные экземпляры 2025 года выпуска, однако массовых поставок и новых партий уже не планируется.

Продажи Jetour в России начались в 2023 году, и модели X50 и X70 долгое время были входным билетом в мир бренда. Теперь ставка сделана на обновленное семейство, которое должно укрепить позиции компании в сегментах SUV.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.