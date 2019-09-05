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15:13

Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электромобиль

Конверсию «Жука» провела Volkswagen Group Components

Компания Volkswagen построила классический Beetle с электрической силовой установкой от модели e-up!. Шоу-кар будет выставлен на стенде марки на Франкфуртском автосалоне.

Электрический «Жук» построен отделением Volkswagen Group Components, отвечающим за направление аккумуляторных батарей, и партнёром концерна фирмой eClassics из Реннингена. Он оснащен электрической силовой установкой от нового e-up! Электромотор и одноступенчатый редуктор изготовлены на предприятии в Касселе, а батарея — на заводе Volkswagen в Брауншвейге.

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Мощность e-Beetle составляет 82 лошадиные силы. Тяговая литий-ионная батарея состоит из 14 модулей и имеет емкость 36,8 киловатт-часа. Ее установка потребовала усиления шасси и тормозных механизмов. С места до 50 километров в час электрический «Жук» разгоняется менее чем за четыре секунды, до 80-ти — за восемь секунд. Заявленный запас хода — 200 километров, максимальная скорость — 150 километров в час.

По словам председателя правления Volkswagen Group Components Томаса Шмолла, компания рассматривает возможность переделки в электрокары других исторических моделей. Ведется работа над платформой для T1, а среди претендентов есть даже Porsche 356. Для таких конверсий могут использовать платформу MEB от серийных электрических моделей.