Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электромобиль

Мощность e-Beetle составляет 82 лошадиные силы. Тяговая литий-ионная батарея состоит из 14 модулей и имеет емкость 36,8 киловатт-часа. Ее установка потребовала усиления шасси и тормозных механизмов. С места до 50 километров в час электрический «Жук» разгоняется менее чем за четыре секунды, до 80-ти — за восемь секунд. Заявленный запас хода — 200 километров, максимальная скорость — 150 километров в час.