Рекламу электрического Volkswagen запретили из-за гендерных стереотипов

Актуальное рекламное законодательство вступило в силу в Великобритании в июне, причём нововведения призваны не допустить демонстрацию гендерных стереотипов с экранов. По мнению регулятора, Volkswagen показывает мужчин в амплуа путешественников, спортсменов и астронавтов, а женщине отводится незавидная роль.

В рекламе «слабый пол» занимается приготовлением бутербродов, стиркой белья и уходом за ребёнком, что является ярким примером стереотипов. Объяснения немецкого автопроизводителя, что «женщина выполняет не менее важную и сложную работу, чем мужчины в космосе» не удовлетворили комиссию. Так что «Фольксвагену», вероятно, придётся снимать новый ролик для продвижения электрического «Гольфа» в Великобритании.