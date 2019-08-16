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13:12

Рекламу электрического Volkswagen запретили из-за гендерных стереотипов

Регулятор посчитал, что в ролике проявляется дискриминация женщин

© Volkswagen
Британский Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority) запретил новую рекламу электрокара Volkswagen e-Golf. За несколько дней трансляции на видеоролик было подано три жалобы и регулятор пришёл к выводу, что реклама может оскорбить женщин, а её распространение противоречит новым требованиям к СМИ.

Актуальное рекламное законодательство вступило в силу в Великобритании в июне, причём нововведения призваны не допустить демонстрацию гендерных стереотипов с экранов. По мнению регулятора, Volkswagen показывает мужчин в амплуа путешественников, спортсменов и астронавтов, а женщине отводится незавидная роль.

В рекламе «слабый пол» занимается приготовлением бутербродов, стиркой белья и уходом за ребёнком, что является ярким примером стереотипов. Объяснения немецкого автопроизводителя, что «женщина выполняет не менее важную и сложную работу, чем мужчины в космосе» не удовлетворили комиссию. Так что «Фольксвагену», вероятно, придётся снимать новый ролик для продвижения электрического «Гольфа» в Великобритании.

В 2018 году Британский Комитет рекламных стандартов запретил ролик BMW, посвященный системе полного привода XDrive. Недовольство ASA вызвал скользящий по грязи X5, вид которого «потворствует быстрому, опасному и безответственному вождению».

Источник: motor1.com