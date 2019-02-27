Honda раскрыла внешность нового электрокара

В основе e Prototype лежит специально сконструированная для электрокара заднеприводная платформа. Автомобиль оснащен одним электромотором и блоком батарей, емкость которого пока не раскрывается. Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от высокоскоростного терминала — 30 минут.