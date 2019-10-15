Переход на электронные ПТС в России отложен на год

Ранее сообщалось, что переход на ЭПТС может привести к росту цен на автомобили. Это связано с тем, что бумажный паспорт в настоящее время обходится бесплатно, а за его электронную версию придется платить – издержки включат в стоимость машины. Решением проблемы могли бы стать субсидии от государства.

Первые электронные ПТС оформили в России еще в прошлом году, а по состоянию на конец лета текущего года их количество достигло двух тысяч. Для сравнения, в Белоруссии выдали всего восемь таких документов, а в некоторых государствах-членах Союза, например, Казахстане, Армении и Киргизии, ни одного.