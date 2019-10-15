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11:18

Переход на электронные ПТС в России отложен на год

Бумажные паспорта транспортных средств продолжат выдавать до ноября следующего года

© pixabay.com
Возможность оформления ПТС на бумаге продлена на год: до 1 ноября 2020 года у автомобилистов будет возможность получить документ как в традиционном формате, так и в электронном. Соответствующее решение было принято коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе Белоруссии и поддержано другими странами-членами Евразийского экономического союза, в который входит Россия.

Ранее сообщалось, что переход на ЭПТС может привести к росту цен на автомобили. Это связано с тем, что бумажный паспорт в настоящее время обходится бесплатно, а за его электронную версию придется платить – издержки включат в стоимость машины. Решением проблемы могли бы стать субсидии от государства.

Первые электронные ПТС оформили в России еще в прошлом году, а по состоянию на конец лета текущего года их количество достигло двух тысяч. Для сравнения, в Белоруссии выдали всего восемь таких документов, а в некоторых государствах-членах Союза, например, Казахстане, Армении и Киргизии, ни одного.

Что же касается компаний, которые объявили о готовности к переходу на ЭПТС, то в их числе «АвтоВАЗ», КамАЗ, калининградский автозавод «Автотор» и другие.