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Электрический фургон Volkswagen T6.1 оказался гораздо дороже дизельного

Фирма ABT раскрыла прайс-лист на электрические версии коммерческих вэнов

© ABT e-Line
Сергей Ильин
Коммерческое подразделение Volkswagen и компания ABT e-Line представили электрическую линейку фургонов e-Transporter в обновлённом варианте T6.1. Стартовая цена «зелёного» фургона — 44 990 евро, тогда как базовый дизельный короткобазный Transporter с 5-ступенчатой «механикой» можно купить за 27 358 евро.

В отличие от дизельных T6.1, которые можно заказать с различными силовыми агрегатами, типом привода и длиной колёсной базы, для электрокаров пока заявлена единственная конфигурация с длинной базой, передним приводом, 113-сильным (200 Нм) электромотором и аккумуляторной батареей ёмкостью 37,3 киловатт-часа. Запас хода варьируется от 105 до 138 километров по циклу WLTP в зависимости от модификации.

Volkswagen планировал запустить продажи электрических вэнов с более ёмкой батареей на 74,6 киловатт-часа, однако пока такая версия к заказу не доступна. Для городского цикла текущей ёмкости аккумулятора должно хватить, ведь конкуренты не намного «дальнобойнее»: например, Mercedes-Benz e-Sprinter может проехать без подзарядки от 115 до 168 километров.

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По грузоподъёмности и вместимости грузового отсека электрические и дизельные T6.1 сравнимы: объём грузового отсека у «зелёного» фургона — 6,7 кубометра, допустимая нагрузка — от 977 до 1096 килограммов. Для пассажирских версий предлагается такой же салон, как у обычных микроавтобусов: до девяти пассажирских мест.

Внешне экологически чистые фургоны Volkswagen отличаются от обычных только шильдиками e-ABT, а внутри отсутствие дизеля выдаёт специальная приборная панель.

Помимо панельного фургона e-Transporter к заказу доступны другие версии — за пассажирский e-Transporter Combi нужно выложить минимум 49,6 тысячи евро (4,24 миллиона рублей), за e-Caravelle — 56,5 тысячи евро (4,83 миллиона рублей). Базовые дизельные модификации Transporter Combi и Caravelle обойдутся в 35 тысяч евро (2,99 миллиона рублей) и 41 тысячу евро соответственно (3,5 миллиона рублей).

Пока однообъёмники будут продаваться под брендом ABT, однако приобрести «зелёные» версии можно через официальных дилеров Volkswagen Commercial.