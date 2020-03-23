Электрический фургон Volkswagen T6.1 оказался гораздо дороже дизельного

По грузоподъёмности и вместимости грузового отсека электрические и дизельные T6.1 сравнимы: объём грузового отсека у «зелёного» фургона — 6,7 кубометра, допустимая нагрузка — от 977 до 1096 килограммов. Для пассажирских версий предлагается такой же салон, как у обычных микроавтобусов: до девяти пассажирских мест.

Внешне экологически чистые фургоны Volkswagen отличаются от обычных только шильдиками e-ABT, а внутри отсутствие дизеля выдаёт специальная приборная панель.