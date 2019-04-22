У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron

Завод Audi Brussels, где выпускают e-tron, сейчас работает шесть часов в день вместо положенных восьми. По словам представителя марки, задержка в поставках может составить от двух до 6-7 месяцев.

Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron. В октябре прошлого года компании пришлось отложить запуск кроссовера в серию из-за ошибок в программном обеспечении и внезапном повышении цен на батареи. Тогда говорили, что задержка может составить несколько месяцев.