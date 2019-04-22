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13:56

У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron

Компании не хватает батарей

Компания Audi вынуждена увеличить сроки поставки клиентам своей первой электрической модели — кроссовера e-tron. Проблема связана с нехваткой батарей. Также производитель снизил планируемый объем производства электрокара на 10 тысяч экземпляров.
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Издание The Brussels Times пишет, что единственный поставщик батарей для Audi e-tron — южнокорейская LG Chem — вновь повысил цены. Это заставило компанию скорректировать планы выпуска на этот год и сократить объем более чем на 10 тысяч автомобилей — до 45 242 экземпляров. Вдобавок поставку электрических силовых установок задержала забастовка на моторном заводе в венгерском городе Дьёр.

Компания Audi раскрыла подробности работы системы рекуперации энергии в кроссовере e-tron, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода электрокара. По данным производителя, при торможении система рекуперации e-tron способна возвращать энергию обратно в батарею с мощностью до 220 киловатт.
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Завод Audi Brussels, где выпускают e-tron, сейчас работает шесть часов в день вместо положенных восьми. По словам представителя марки, задержка в поставках может составить от двух до 6-7 месяцев.

Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron. В октябре прошлого года компании пришлось отложить запуск кроссовера в серию из-за ошибок в программном обеспечении и внезапном повышении цен на батареи. Тогда говорили, что задержка может составить несколько месяцев.

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