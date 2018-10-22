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22 октября, 13:50

У Audi появились проблемы с запуском в серию первого электрокроссовера

Причинами задержки называют проблемы с ПО и поставщиком батарей

Первый электрический Audi — кроссовер e-tron — появится в дилерских центрах марки на месяц позже запланированного срока. Причиной задержки называют проблемы со встроенным программным обеспечением, а также внезапное повышение цен на аккумуляторы поставщиком LG Chem.

По данным издания Reuters, внесенные в ПО кроссовера изменения нуждаются в дополнительной проверке. На это производитель потратит до четырех недель. Однако по другой информации, задержка может составить несколько месяцев. Кроме того, немецкая газета Bild am Sonntag сообщает, что поставщик аккумуляторов LG Chem намерен поднять цены на 10 процентов. Компании начали переговоры, но они пока не привели ни к какому результату.

Публичный дебют Audi e-tron состоялся в сентября. Кроссовер оснастили двумя электромоторами, электрическим полным приводом и уникальной системой рекуперации энергии с тремя режимами работы. Она обеспечивает до 30 процентов запаса хода e-tron. До перегрузки в -0,3 g кроссовер накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы.

Запас хода Audi e-tron по циклу WLTP составляет 400 километров. Батарея емкостью 95 киловатт-часов заряжается от базового зарядного устройства мощностью 11 киловатт за 8,5 часа, от 150-киловаттной зарядной станции — за 30 минут до 80 процентов.

Цена кроссовера в США составит минимум 74 800 долларов (4,9 миллиона рублей). В Европе электромобиль можно будет приобрести уже в конце текущего года по цене от 79 900 евро (шесть миллионов рублей). В России Audi e-tron, предположительно, появится в следующем году.

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