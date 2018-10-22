У Audi появились проблемы с запуском в серию первого электрокроссовера

По данным издания Reuters, внесенные в ПО кроссовера изменения нуждаются в дополнительной проверке. На это производитель потратит до четырех недель. Однако по другой информации, задержка может составить несколько месяцев. Кроме того, немецкая газета Bild am Sonntag сообщает, что поставщик аккумуляторов LG Chem намерен поднять цены на 10 процентов. Компании начали переговоры, но они пока не привели ни к какому результату.