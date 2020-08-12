Jaguar выпустит эксклюзивную серию родстеров E-type в честь 60-летия модели

Каждая пара будет включать в себя купе в цвете Flat Out Grey и родстер, окрашенный в колер Drop Everything Green. Внешне E-type 60 Edition отличится новой решеткой радиатора и бамперами, а также уникальными деталями и декором. Лимитированное издание классического спорткара оснастят круиз-контролем, подогревом сидений, а также двухзонным климат-контролем и системой предотвращения столкновений. Помимо этого, в автомобили установят современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.