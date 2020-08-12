Jaguar выпустит эксклюзивную серию родстеров E-type в честь 60-летия модели

Каждая пара будет включать в себя купе в цвете Flat Out Grey и родстер, окрашенный в колер Drop Everything Green. Внешне E-type 60 Edition отличится новой решеткой радиатора и бамперами, а также уникальными деталями и декором. Лимитированное издание классического спорткара оснастят круиз-контролем, подогревом сидений, а также двухзонным климат-контролем и системой предотвращения столкновений. Помимо этого, в автомобили установят современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.
Фото: Jaguar
Спецсерия получит 3,8-литровые двигатели 1960-х годов, которые инженеры специально воссоздадут для эксклюзивных моделей. Мощность агрегатов составит 265 лошадиных сил и 384 Нм крутящего момента. В паре с моторами будет работать автоматическая коробка передач. В настоящий момент британская компания не раскрывает стоимость будущей лимитированной серии. Начало производства E-type 60 Edition намечено на начало 2021 года.
В 2018-м стало известно, что Jaguar запустит в мелкосерийное производство электрический вариант E-Type. Владельцам оригинальных автомобилей также предложат перевести их на электротягу, однако ради сохранения аутентичности моделей конверсия будет обратимой.