Jaguar запустит в серию электрический E-Type

В сентябре прошлого года была представлена концептуальная версия электрического Jaguar E-Type. Родстер получил 299-сильный двигатель с одноступенчатой редукционной передачей и литий-ионные аккумуляторы емкостью 40 киловатт-часов, расположенные на месте трансмиссионного тоннеля.
«Сотню» такая машина способна набирать за 5,5 секунды. Без подзарядки она может проезжать до 270 километров. На «заправку» батарей потребуется около шести-семи часов.
Технические характеристики и стоимость серийной версии электрокара пока не уточняются. В компании при этом отмечают, что клиенты марки весьма заинтересованы в приобретении подобной машины.
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Первые заказчики получат электрический Jaguar E-Type весной 2020 года.