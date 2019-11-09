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16:00

Jaguar продаёт инструменты за 1000 долларов

Набор фирменных аксессуаров для E-Type состоит из 21 предмета в кожаном чехле

Подразделение Classic британской марки Jaguar впервые за 48 лет выпустило оригинальные инструменты для модели E-Type.

Директор Jaguar Classic Дэн Пинк рассказал, что набор фирменных инструментов для E-Type в настоящее время обрёл коллекционную ценность благодаря своей редкости и привлекательности. «Владельцы купе со всего мира регулярно звонили и писали нам письма по вопросу приобретения этих аксессуаров, поэтому мы решили снова выпустить инструменты в точном соответствии с их изначальными спецификациями», сообщил Пинк.

Аутентичные инструменты, необходимые, как уверяют британцы, для технического обслуживания этого легендарного автомобиля, были в продаже до завершения производства Series 2 в 1971 году. Теперь они снова будут доступны у официальных дилеров Jaguar и онлайн-магазине по цене в 732 фунта стерлинга, что по нынешнему курсу составляет почти 1000 долларов. Однако это весьма выгодная покупка, потому что такие же инструменты, бывшие в употреблении, сегодня можно найти в продаже у частных лиц более чем в шесть раз дороже.

Набор состоит из разводного гаечного ключа, ключа для ниппеля, плоскогубцев, манометра, отвёртки, толщиномера, комбинированной отвёртки, гаечных ключей 3/4 х 7/8, 9/16 х 5/8, 1/2 х 7/16, 11/32 x 3/8, накидных ключей 7/16 х 1/2, 9/16 x 5/8 и 3/4 х 7/8, шестигранного ключа, свечного ключа, короткого и длинного воротков, регулятора фаз газораспределения, смазочного пистолета и ключа регулировки ручного тормоза.