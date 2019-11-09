Jaguar продаёт инструменты за 1000 долларов

Аутентичные инструменты, необходимые, как уверяют британцы, для технического обслуживания этого легендарного автомобиля, были в продаже до завершения производства Series 2 в 1971 году. Теперь они снова будут доступны у официальных дилеров Jaguar и онлайн-магазине по цене в 732 фунта стерлинга, что по нынешнему курсу составляет почти 1000 долларов. Однако это весьма выгодная покупка, потому что такие же инструменты, бывшие в употреблении, сегодня можно найти в продаже у частных лиц более чем в шесть раз дороже.