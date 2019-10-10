Стартап переведет британские классические машины на электротягу

Сейчас у Lunaz два активных проекта: Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го. Оба автомобиля, перед тем как превратиться в электрокары, будут кропотливо восстановлены: стартап обещает использовать только оригинальные или новые детали и не искать замену им на вторичном рынке запчастей. В качестве силовой установки используют один или несколько электромоторов и тяговые батареи разной емкости, собранные из отдельных литий-ионных модулей.