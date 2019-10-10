Стартап переведет британские классические машины на электротягу

Сейчас у Lunaz два активных проекта: Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го. Оба автомобиля, перед тем как превратиться в электрокары, будут кропотливо восстановлены: стартап обещает использовать только оригинальные или новые детали и не искать замену им на вторичном рынке запчастей. В качестве силовой установки используют один или несколько электромоторов и тяговые батареи разной емкости, собранные из отдельных литий-ионных модулей.
Мощность электропривода Lunaz варьируется от 137 до 598 лошадиных сил. Батарей, как правило, будет две: одну установят под капотом, на месте двигателя, вторую — сзади, на месте топливного бака. Благодаря фирменному блоку управления у классических автомобилей появится антипробуксовочная система, круиз-контроль и система рекуперации, а оригинальные приборы станут отображать статус зарядки и другие необходимые данные. Впрочем, для тех, кто захочет вновь услышать звук ДВС, авторы обещают сохранить возможность обратной конверсии.
Jaguar XK120 от Lunaz получит два электромотора суммарной мощностью 380 лошадиных сил и 700 Нм момента, батарею на 80 киловатт-часов, новое рулевое управление, тормоза, подвеску, медиасистему с сенсорным дисплеем и LED-фары. У «Фантома» будет аккумулятор емкостью 120 киловатт-часов и, вероятно, более мощные электромоторы.
Электрификацией классических моделей занялись даже автопроизводители. В 2017 году отделение Jaguar Classic построило электрический вариант родстера E-Type. Модель E-Type Zero получила электромотор мощностью 299 лошадиных сил и литий-ионную батарею емкостью 40 киловатт-часов. Разгон с нуля до 100 километров в час у такой машины занимает 5,5 секунды. Запас хода – 270 километров.