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12:58

Стартап переведет британские классические машины на электротягу

Фирма основана бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном

Стартап Lunaz, основанный бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, займется переводом британской классики на электротягу. Фирма будет продавать отреставрированные экземпляры некогда популярных автомобилей с модульной силовой установкой и современными электронными системами безопасности.

Сейчас у Lunaz два активных проекта: Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Jaguar XK120 1953-го. Оба автомобиля, перед тем как превратиться в электрокары, будут кропотливо восстановлены: стартап обещает использовать только оригинальные или новые детали и не искать замену им на вторичном рынке запчастей. В качестве силовой установки используют один или несколько электромоторов и тяговые батареи разной емкости, собранные из отдельных литий-ионных модулей.

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Rolls-Royce Phantom V

Мощность электропривода Lunaz варьируется от 137 до 598 лошадиных сил. Батарей, как правило, будет две: одну установят под капотом, на месте двигателя, вторую — сзади, на месте топливного бака. Благодаря фирменному блоку управления у классических автомобилей появится антипробуксовочная система, круиз-контроль и система рекуперации, а оригинальные приборы станут отображать статус зарядки и другие необходимые данные. Впрочем, для тех, кто захочет вновь услышать звук ДВС, авторы обещают сохранить возможность обратной конверсии.

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Jaguar XK120

Jaguar XK120 от Lunaz получит два электромотора суммарной мощностью 380 лошадиных сил и 700 Нм момента, батарею на 80 киловатт-часов, новое рулевое управление, тормоза, подвеску, медиасистему с сенсорным дисплеем и LED-фары. У «Фантома» будет аккумулятор емкостью 120 киловатт-часов и, вероятно, более мощные электромоторы.

Электрификацией классических моделей занялись даже автопроизводители. В 2017 году отделение Jaguar Classic построило электрический вариант родстера E-Type. Модель E-Type Zero получила электромотор мощностью 299 лошадиных сил и литий-ионную батарею емкостью 40 киловатт-часов. Разгон с нуля до 100 километров в час у такой машины занимает 5,5 секунды. Запас хода – 270 километров.