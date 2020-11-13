Найден один из первых ВАЗ-2101. Он стоит как три Lada Granta

Выставленный на продажу ВАЗ-2101 был собран в 1970 году и имеет конвейерный номер 1166. В числе особенностей – ранняя версия эмблемы и радиаторной решетки, а также ряд комплектующих и маркировок, как у Fiat 124, которыми отличались только 1,5 тысячи первых собранных «Копеек». Судя по снимкам в объявлении, автомобиль сохранился не в самом лучшем виде.

Один из первых собранных ВАЗ-2101 укомплектован 1,2-литровым двигателем мощностью 59 лошадиных сил. Пробег составляет 60 тысяч километров.