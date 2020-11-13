Найден один из первых ВАЗ-2101. Он стоит как три Lada Granta

Выставленный на продажу ВАЗ-2101 был собран в 1970 году и имеет конвейерный номер 1166. В числе особенностей – ранняя версия эмблемы и радиаторной решетки, а также ряд комплектующих и маркировок, как у Fiat 124, которыми отличались только 1,5 тысячи первых собранных «Копеек». Судя по снимкам в объявлении, автомобиль сохранился не в самом лучшем виде.
Один из первых собранных ВАЗ-2101 укомплектован 1,2-литровым двигателем мощностью 59 лошадиных сил. Пробег составляет 60 тысяч километров.
Фото: avito.ru
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Этот экземпляр – не самый дорогой ВАЗ-2101 из тех, которые выставлены на «Авито». Например, за «Копейку» 1971 года выпуска в идеальном состоянии и пробегом всего 30,6 тысячи километров просят 1,8 миллиона рублей.
Можно найти и объявление о продаже ВАЗ-2101 1970 года за 3,5 миллиона рублей: у него было всего два владельца, а пробег составляет 44 тысячи километров. Этот автомобиль тоже из ранней партии, на что указывают фары, посаженые чуть глубже, чем у более поздних образов.