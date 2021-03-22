Jeep построил электрический Wrangler. И еще три новинки

Первая из четырех новинок — полностью электрический Magneto, построенный на базе Wrangler Rubicon 2020 модельного года. Внедорожник получил 265-сильную электрическую установку и три аккумуляторных батареи, которые обеспечат «внушительный запас хода» (конкретные цифры Jeep пока не называет).
От стандартного Wrangler электровнедорожник для сафари отличается 35-дюймовыми внедорожными покрышками, увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской, амортизаторами Fox и лебедкой.
Фото: Jeep
Самые крутые доработки Jeep Wrangler
Концепт Beach вдохновлен классическим Jeepster конца 60-х годов прошлого века. Он выдержан в ретро-стиле и сохранил характерные черты: радиаторную решетку с семью вертикальными планками и круглы фары. Под капотом у Beach — четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 литра от Wrangler, который выдает 340 лошадиных сил. Кузов автомобиля выкрашен в песочный цвет, а салон обшит красной кожей.
Концепт Red Bare построен на базе Jeep Gladiator. Он получил 260-сильный турбодвигатель V6, неразрезные мосты Dana 44, черную радиаторную решетку и съемную тканевую крышу.
Последний из четырех внедорожников для сафари — это Jeep Wrangler Orange Peelz, укомплектованный агрегатом Pentastar V6 объемом 3,6 литра на 285 лошадиных сил. Как и электрический Magneto, он обзавелся лебедкой и 37-дюймовыми внедорожными покрышками.
Все четыре новинки дебютируют на Easter Jeep Safari, которое в 2021 году пройдет в 54-й раз.