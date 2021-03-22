Jeep построил электрический Wrangler. И еще три новинки

Первая из четырех новинок — полностью электрический Magneto, построенный на базе Wrangler Rubicon 2020 модельного года. Внедорожник получил 265-сильную электрическую установку и три аккумуляторных батареи, которые обеспечат «внушительный запас хода» (конкретные цифры Jeep пока не называет).

От стандартного Wrangler электровнедорожник для сафари отличается 35-дюймовыми внедорожными покрышками, увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской, амортизаторами Fox и лебедкой.