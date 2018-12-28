Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:03

Суперкар Bugatti EB110 Super Sport почти без пробега уйдет с молотка

С 1994 года автомобиль проехал 916 километров

Аукционный дом Sotheby’s выставит на февральские торги в Париже Bugatti EB110 Super Sport 1994 года с пробегом всего 916 километров. Один из 30 экземпляров SS предлагается с оригинальной документацией, набором инструментов и промоматериалами. Цена пока не сообщается.

Выставленный на продажу EB110 Super Sport окрашен в серебристый цвет, а его салон отделан черной кожей. Первому покупателю автомобиль передали 23 марта 1994 года в Германии. Позднее машину перевезли в Японию, а в 2012-м её выкупил коллекционер из Швейцарии. По словам представителей Sotheby’s, из-за малого пробега состояние EB110 SS максимально приближено к новому автомобилю.

>
Reload
1 / 6

Хардкорный вариант EB110 представили на Женевском автосалоне в 1992 году. Суперкар получил новый электронный блок управления двигателем, увеличенные топливные форсунки и выхлопную систему с низким сопротивлением потоку. Массу машины снизили на 150 килограммов: этому поспособствовала замена некоторых алюминиевых панелей на карбон-кевларовые.

>
Reload
1 / 2

В движение Bugatti EB110 Super Sport приводит 3,5-литровый V12 с четырьмя турбинами. Отдача агрегата составляет 611 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. На разгон до «сотни» EB110 SS тратит 3,2 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...