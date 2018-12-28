Суперкар Bugatti EB110 Super Sport почти без пробега уйдет с молотка

Выставленный на продажу EB110 Super Sport окрашен в серебристый цвет, а его салон отделан черной кожей. Первому покупателю автомобиль передали 23 марта 1994 года в Германии. Позднее машину перевезли в Японию, а в 2012-м её выкупил коллекционер из Швейцарии. По словам представителей Sotheby’s, из-за малого пробега состояние EB110 SS максимально приближено к новому автомобилю.
Хардкорный вариант EB110 представили на Женевском автосалоне в 1992 году. Суперкар получил новый электронный блок управления двигателем, увеличенные топливные форсунки и выхлопную систему с низким сопротивлением потоку. Массу машины снизили на 150 килограммов: этому поспособствовала замена некоторых алюминиевых панелей на карбон-кевларовые.
В движение Bugatti EB110 Super Sport приводит 3,5-литровый V12 с четырьмя турбинами. Отдача агрегата составляет 611 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. На разгон до «сотни» EB110 SS тратит 3,2 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.