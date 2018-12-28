Суперкар Bugatti EB110 Super Sport почти без пробега уйдет с молотка

Выставленный на продажу EB110 Super Sport окрашен в серебристый цвет, а его салон отделан черной кожей. Первому покупателю автомобиль передали 23 марта 1994 года в Германии. Позднее машину перевезли в Японию, а в 2012-м её выкупил коллекционер из Швейцарии. По словам представителей Sotheby’s, из-за малого пробега состояние EB110 SS максимально приближено к новому автомобилю.