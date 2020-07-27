В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy

Внешность eBussy вдохновлена ретро-стилистикой, а плавные формы и круглые фары, объединенные черной панелью с логотипом посередине, напоминают электрический хэтчбек Honda e. В линейку eBussy, которая появится в продаже в 2021 году, войдут однообъемный вэн, пикап, грузовичок, кэмпер и другие вариации.

В салоне каждой версии установят подвижный руль – перемещая его по передней панели, можно сделать eBussy праворульным, леворульным, или же вовсе установить рулевое колесо по центру. Такое возможно благодаря технологии drive-by-wire, которая подразумевает замену механических узлов контроля над машиной электронными.