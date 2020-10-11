Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли до премьеры

После рестайлинга Mitsubishi Eclipse Cross сохранит узнаваемый дизайн с Х-образной радиаторной решёткой, но «лицо» кроссовера сильно изменится — прищур фар станет более злым, оптику на нижнем ярусе будет обрамлять тяжеловесный хром.

Сзади поменяется форма бампера, а визитной карточки кросс-купе — эффектного фонаря-спойлера — Eclipse Cross лишится. Задняя светотехника станет составной, и с кормы Eclipse Cross станет напоминать ASX.