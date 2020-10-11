Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли до премьеры

После рестайлинга Mitsubishi Eclipse Cross сохранит узнаваемый дизайн с Х-образной радиаторной решёткой, но «лицо» кроссовера сильно изменится — прищур фар станет более злым, оптику на нижнем ярусе будет обрамлять тяжеловесный хром.
Сзади поменяется форма бампера, а визитной карточки кросс-купе — эффектного фонаря-спойлера — Eclipse Cross лишится. Задняя светотехника станет составной, и с кормы Eclipse Cross станет напоминать ASX.
Фото: cochespias.net
Превращение Mitsubishi Eclipse Cross в заряжаемый гибрид отразится на салоне: поменяется селектор автоматической трансмиссии, на приборной панели появится индикация заряда батареи, а место тахометра займёт круглая шкала, которая показывает режим работы силовой установки. Все рестайлинговые Eclipse Cross вне зависимости от типа двигателя оснастят новым информационно-развлекательным комплексом.
Публичная премьера обновленного Mitsubishi Eclipse Cross должна состояться до конца осени, но дата дебюта пока держится в секрете. Ключевым рынком для новинки станут страны Азии, но рестайлинговый кроссовер может появиться и в России.
В настоящий момент Mitsubishi Eclipse Cross продаётся в нашей стране исключительно со 150-сильной (250 Нм) «турбочетвёркой» 1.5 и вариатором. В зависимости от комплектации и типа привода цены варьируются в диапазоне от 2 миллионов 50 тысяч рублей до 2 миллионов 396 тысяч рублей.