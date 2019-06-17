Марку Hummer возродят ради электрокаров

В настоящее время в GM решают, какие модели стоит включить в линейку электрических внедорожников и пикапов. В числе прочих вариантов предложено использовать название Hummer для «зеленых» полноразмерных пикапов. С той же вероятностью на рынке могут появиться и электрифицированные версии Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon, заявил журналистам президент GM Марк Ройс.
Согласно стратегии развития американского концерна, до 2023 года планируется выпустить 20 электромобилей – это будут легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Следом настанет черед электрических внедорожников.
Электрический Hummer уже существует. Еще в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такой внедорожник Арнольду Шварцнеггеру, экс-губернатору Калифорнии и ярому борцу за экологию.
Тот «зеленый» Hummer H1 укомплектовали аккумуляторной батареей австрийской разработки емкостью 100 киловатт-часов, которая позволяла ему проезжать на одной зарядке до 300 километров. Несмотря на внушительный вес в 3300 килограммов, внедорожник разгоняется до 120 километров в час.
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.