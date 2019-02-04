Посмотрите, как электрический Chevrolet Camaro делает «вилли»

Электромотор Chevrolet eCOPO Camaro состоит из двух силовых узлов BorgWarner HVH 250-150 суммарной мощностью 710 сил и 813 Нм момента. Они сопряжены с гоночной автоматической коробкой передач Turbo 400. Питается установка от 800-вольтового блока аккумуляторов, поддерживающего быструю зарядку.
Видео: Cody Lane
По предварительным подсчетам производителя, электрическому Chevrolet eCOPO Camaro потребуется около девяти секунд на прохождение дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). Ожидается, что в будущем электромоторы появятся в линейке «коробочных» двигателей Chevrolet.