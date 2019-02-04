Посмотрите, как электрический Chevrolet Camaro делает «вилли»

В Сети появилось видео, в котором можно увидеть, как электрический заводской драгстер Chevrolet eCOPO Camaro на старте делает «вилли» — встает на задние колеса. Прототип купе построен в сотрудничестве с пионерами электрического дрэг-рейсинга командой Hancock and Lane Racing.