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11:21

Посмотрите, как электрический Chevrolet Camaro делает «вилли»

Дрэгстер построен в сотрудничестве с командой Hancock and Lane Racing

В Сети появилось видео, в котором можно увидеть, как электрический заводской драгстер Chevrolet eCOPO Camaro на старте делает «вилли» — встает на задние колеса. Прототип купе построен в сотрудничестве с пионерами электрического дрэг-рейсинга командой Hancock and Lane Racing.

Электромотор Chevrolet eCOPO Camaro состоит из двух силовых узлов BorgWarner HVH 250-150 суммарной мощностью 710 сил и 813 Нм момента. Они сопряжены с гоночной автоматической коробкой передач Turbo 400. Питается установка от 800-вольтового блока аккумуляторов, поддерживающего быструю зарядку.

Видео: Cody Lane

По предварительным подсчетам производителя, электрическому Chevrolet eCOPO Camaro потребуется около девяти секунд на прохождение дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). Ожидается, что в будущем электромоторы появятся в линейке «коробочных» двигателей Chevrolet.

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