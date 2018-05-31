В России начали собирать обновленный Ford EcoSport

На заводе в Набережных Челнах началось производство обновленного кроссовера Ford EcoSport. Для запуска модели был модернизирован конвейер, на котором автомобиль собирается с 2014 года.

Вседорожник выпускают на российском заводе по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал EcoSport в максимальной комплектации Titanium Plus.

Машина окрашена в синий цвет, который называется Deep Impact Blue, и оснащена двухлитровым бензиновым двигателем, полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобили для российского рынка имеют 4,5-литровый бачок омывающей жидкости, веерные форсунки омывателя с подогревом, русифицированную навигацию и дополнительный USB-разъем в потолочной консоли для подключения, например, видеорегистратора. Кроме того, все моторы могут работать на 92-м бензине.

Обновленный EcoSport предлагается со 123-сильным двигателем объемом 1,5 литра и 148-сильным двухлитровым агрегатом.

Цены на модель начинаются от 959 тысяч рублей. С момента появления первого Ford EcoSport российского производства компания продала почти 17 000 таких машин.