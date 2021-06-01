Советник Путина рассказал, когда россияне полностью пересядут на электромобили

В то же время, российские власти планируют постепенно отказываться от использования углеродного топлива в автомобилях. Ожидается, что к 2030 году отечественные автопроизводители должны будут продавать определенное количество электрокаров, а также моделей на альтернативных источниках энергии.

Первым регион, в котором реализуют проект по достижению углеродной нейтральности, станет Сахалин. Согласно инициативе, уже через 10 лет на острове не останется ни одного транспортного средства, работающих на бензине или дизеле. Единственными источниками энергии станут электричество и природный газ. Если эксперимент завершиться успешно, новый опыт можно будет распространить на всю страну.