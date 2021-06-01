Советник Путина рассказал, когда россияне полностью пересядут на электромобили

Массовый отказ россиян от классических автомобилей будет вызван остановкой производства ДВС, о которой ранее заявляли многие мировые автопроизводители. Ведущие автоконцерны планируют в ближайшем будущем выпустить собственные линейки электромобилей. Кроме того, крупнейшие бренды собираются с 2030 года полностью прекратить производство автомобилей, работающих на углеродном топливе. По мнению Руслана Эдельгериева, полный переход на электротягу в России может произойти в течение 20-30 ближайших лет.
В то же время, российские власти планируют постепенно отказываться от использования углеродного топлива в автомобилях. Ожидается, что к 2030 году отечественные автопроизводители должны будут продавать определенное количество электрокаров, а также моделей на альтернативных источниках энергии.
Первым регион, в котором реализуют проект по достижению углеродной нейтральности, станет Сахалин. Согласно инициативе, уже через 10 лет на острове не останется ни одного транспортного средства, работающих на бензине или дизеле. Единственными источниками энергии станут электричество и природный газ. Если эксперимент завершиться успешно, новый опыт можно будет распространить на всю страну.
В конце января General Motors решил присоединиться к ряду автопроизводителей, собирающихся полностью отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. К 2035 году весь модельный ряд GM переведут на электротягу, а к 2040-му компания станет углеродно-нейтральной.