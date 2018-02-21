Обновленный Ford Edge для Европы получил 238-сильный битурбодизель

Компания Ford представила обновленный кроссовер Edge для европейского рынка. Новинка внешне не отличается от версии для США, представленной в январе текущего года, но лишена полноценной «заряженной» модификации ST с 340-сильной «шестеркой». Вместо нее машина получила оспортивленный вариант ST-Line и новый битурбодизель.

Гамма двигателей Edge в Европе будет состоять только из двухлитровых дизелей семейства EcoBlue. Доступны варианты мощностью 150, 190 и 238 лошадиных сил. Последний из них – это твин-турбо агрегат, который в дефорсированным о 213 сил варианте появился на пикапе Ranger Raptor. В зависимости от версии они будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».

«Спортивная» версия кроссовера — ST-Line — получит 20-дюймовые колеса (21-дюймовые в качестве опции), перенастроенную подвеску, сдвоенные патрубки выхлопной системы с хромированнными патрубками, сиденья с электроприводом и отделкой кожей, а также подрулевые переключатели.

В список оснащения европейского Ford Edge войдет мультимедийная система SYNC 3 с восьмидюймовым дисплеем, 1000-ваттная аудиосистема B&O Play, беспроводная зарядка для смартфонов, круиз-контроль с функцией полной остановки, системы удержания в полосе и автоматического торможения после столкновения, которая снижает вероятность вторичных аварий.

В России Ford Edge, который выпускался в Елабуге, не продается с 2015 года.

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