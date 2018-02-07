Ford построил экстремальный пикап Ranger с 28-сантиметровым клиренсом

Компания Ford представила самую экстремальную версию пикапа Ford Ranger – Raprtor. Автомобиль получил 283-миллиметровый клиренс и подвеску для преодоления тяжелого бездорожья.

Габаритная длина новинки составляет 5398 миллиметров, ширина – 2180 миллиметров, высота – 1873 миллиметра, а передняя и задняя колея равная 1710 миллиметрам. Углы въезда и съезда достигают 32,5 и 24 градусов. Угол рампы – 24 градуса.

Пикап получил специальную внедорожную подвеску компании Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich, усиленную защиту нижней части кузова, а также особый режим работы управляющей электроники — Baja. Такая же настройка есть у пикапа Ford F-150 Raptor – он предназначен для высокоскоростной езды по пустыне.

Новинка будет оснащаться двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью около 213 сил (500 Нм). Двигатель сможет работать в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Экстремальный Ford Ranger предназначен для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом не исключено, что модель впоследствии все же доберется и до США, но не ранее 2019 года. Ее сборка может быть налажена на предприятии в Мичигане.

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