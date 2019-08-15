Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:39

В России планируется ужесточить правила техосмотра

Операторы начнут тестировать систему экстренного реагирования

«ЭРА-ГЛОНАСС» на Lada Vesta
Дилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят обязать тестировать работоспособность системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В разговоре с РИА «Новости» представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» пояснил, что зачастую недобросовестные продавцы продают автомобиль с неработающей кнопкой SOS, что приводит к несчастным случаям.

В НТИ «Автонет» предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность продавцов и операторов техосмотра дополнительно проверять «ЭРА-ГЛОНАСС». Свой вариант процедуры проверки уже предложил Сколковский институт науки и технологий.

Кнопка SOS должна быть обязательно установлена в каждом новом автомобиле, который продается в России. Соответствующее требование было введено в 2017 году и затронуло машины, которые впервые проходят процедуру сертификации в стране и получают Одобрение типа транспортного средства. Система экстренного реагирования при ДТП также должна быть у импортных автомобилей с пробегом.

В 2018 году сообщалось, что в России запустили сервис помощи на дороге, использующий возможности «ЭРА-ГЛОНАСС». При нажатии штатной кнопки можно связаться с оператором и попросить, например, подвезти топливо или заменить колесо.

Источник: РИА «Новости»