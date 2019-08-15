В России планируется ужесточить правила техосмотра

В НТИ «Автонет» предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность продавцов и операторов техосмотра дополнительно проверять «ЭРА-ГЛОНАСС». Свой вариант процедуры проверки уже предложил Сколковский институт науки и технологий.

Кнопка SOS должна быть обязательно установлена в каждом новом автомобиле, который продается в России. Соответствующее требование было введено в 2017 году и затронуло машины, которые впервые проходят процедуру сертификации в стране и получают Одобрение типа транспортного средства. Система экстренного реагирования при ДТП также должна быть у импортных автомобилей с пробегом.