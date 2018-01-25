Премьера BMW 8 серии состоится до конца 2018 года

Пульс

Корму серийной «восьмерки» BMW раскрыли на тизере

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25 января 2018

Компания BMW опубликовала тизер серийной версии возрожденного купе 8 серии, на котором показана корма модели. Изображение размещено на официальной странице американского офиса немецкой марки на Facebook.

Никаких дополнительных подробностей о «восьмерке» в BMW пока не привели. Как сообщалось ранее, публичный показ двухдверки состоится до конца 2018 года.

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Концептуальный предвестник модели дебютировал весной 2017 года. Прототип получил карбоновые кузовные элементы, 21-дйюмовые колесные диски, лазерные фары головного света, а также уникальный цвет, именуемый Barcelona Grey Liquid.

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Прототип BMW 8 серии

Прототип BMW 8 серии

Прототип BMW 8 серии

Прототип BMW 8 серии

Прототип BMW 8 серии

Прототип BMW 8 серии

В начале 2018 года в интернете появились шпионские изображения, на которых практически полностью раскрыт дизайн возрожденной 8 серии. Причем на тех изображения был показан не только экстерьер модели, но и ее интерьер. Снимки появились в Instagram.

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Теги:
BMW8-Series
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