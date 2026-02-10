Экоповестка не зашла: Mercedes вернул рычащую «шестерку» под капот AMG GLC 53

Впервые для кроссовера от AMG в опциональном пакете AMG Dynamic Plus стал доступен дрифт-режим в сочетании с электронноуправляемым дифференциалом на задней оси. В этом режиме у кроссовера остается только задний привод во всем диапазоне скоростей. Разгон до «сотни» у нового кроссовера занимает 4,2 с, максимальная скорость достигает 270 км/ч.