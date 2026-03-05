Экс-пилот «Формулы-1» рассказал, зачем гонщику нужна игровая консоль

«Когда я уже пришёл в Формулу-1 после нескольких сезонов в GP2, я купил себе игровую консоль, руль с педалями и тренировался дома», — рассказал изданию Авто Mail Петров.

Пилоту было важно выучить конфигурацию трасс, где планировалось проведение Гран-При Австралии, Гран-При Китая, а также других автодромов, где гонщик ранее не бывал.

При этом Петров уточняет, что сейчас команды имеют продвинутые симуляторы, позволяющие максимально реалистично «прочувствовать» любой автодром мира.

«Учитывая уровень современных симуляторов, можно смело говорить, что это не только киберспорт, но и мостик в реальные гонки», — уверен именитый автоспортсмен.