Эксклюзивный Maybach-броневик продают в России

Автомобиль 2007 года выпуска оценили в 40 миллионов рублей

Редкий 16-летний представительский седан Maybach 62S выставлен на продажу в России. Объявление опубликовано на Авто.ру. В настоящее время это самый дорогой представитель этой модели: следующее по стоимости предложением два раза дешевле. Такая высокая цена седана обусловлена как маленьким пробегом, всего в 5700 километров, так и его главной особенностью — это броневик. Продавец объясняет, что редко пользовался автомобилем, поскольку в его автопарке есть еще несколько машин того же класса.