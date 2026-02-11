«Замена бумажного ПТС на новый — косвенный признак того, что за машину могли выплатить страховку в связи с тотальными повреждениями. Право собственности в таком случае переходит к страховой компании, и она вписывается в ПТС. Перекупщик, который восстановил машину из остатков и хочет перепродать, может заменить ПТС, чтобы скрыть этот факт от покупателя», — рассказал журналу Motor руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

О том, что автомобиль побывал в тяжелом ДТП, а затем был восстановлен, свидетельствует также несоответствие года выпуска, указанного на стеклах, пластиковых деталях, проводке и других частях автомобиля, году выпуска самой машины, который указан в документах, добавил он.

Например, с завода машина чаще всего идет со стеклами, год выпуска которых совпадает с годом выпуска автомобиля, и большой разброс по их датировке подозрителен, сказал Шелков. Также подозрения должны вызвать установленные на машине новые фары и задние фонари. Если машине 5-7 лет, и на кузове нет каких-либо сколов и царапин, можно допустить, что весь кузов окрашен вторично, привел примеры собеседник Motor.

Машины после тотальных ДТП, которые выкупаются у страховых компаний и ремонтируются для перепродажи, чаще всего восстанавливают деталями с авторазборок, и о точном подборе датировки запчастей никто не думает, указал эксперт.

