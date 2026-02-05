Эксперт: на этикетках моторных масел нужно искать интересные нюансы

«Соответствует стандартам» — это заявление самого производителя, которое подкреплено собственными исследованиями фирмы, изготовившей конкретный продукт.

В свою очередь, «официально одобрено» означает, что масло прошло полный цикл испытаний внешним регулятором, по итогам тестов получив лицензию (например, API).

Маркировка «допущен производителем» («Approved» или «Approval») подразумевает, что смазка прошла официальные тесты производителем автомобиля.

А вот надпись «recommended for» («рекомендовано для») указывает, что состав должен отвечать стандартам автобренда, но им испытания не проводились.