Опубликовано 05 февраля 2026, 10:13
1 мин.

Эксперт: на этикетках моторных масел нужно искать интересные нюансы

Это важно, учитывая обилие новых брендов
Эксперт Сосновский раскрыл правила чтения этикеток моторного масла. Руководитель отдела технического маркетинга бренда масел Takayama Александр Сосновский объяснил «Российской газете», чем отличаются формулировки «допущен производителем», «соответствует мировым стандартам», «официально одобрено» и «рекомендовано для».
Алексей Кованов
«Соответствует стандартам» — это заявление самого производителя, которое подкреплено собственными исследованиями фирмы, изготовившей конкретный продукт.

В свою очередь, «официально одобрено» означает, что масло прошло полный цикл испытаний внешним регулятором, по итогам тестов получив лицензию (например, API).

Маркировка «допущен производителем» («Approved» или «Approval») подразумевает, что смазка прошла официальные тесты производителем автомобиля.

А вот надпись «recommended for» («рекомендовано для») указывает, что состав должен отвечать стандартам автобренда, но им испытания не проводились.

