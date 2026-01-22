Водителям рассказали, что указывает на необходимость срочно заменить масло в двигателе

По словам эксперта, производители рассчитывают сроки замены, исходя из стандартных условий, но в реальности ресурс масла сокращается. «Эксплуатация в сложных условиях требует более частой замены масла. В таких случаях не стоит ждать до официального срока, иначе двигатель начнёт работать с повышенной нагрузкой и износом», — пояснил Ладушкин.

Он отметил, что многие водители ошибочно судят о состоянии масла по его цвету. Потемнение — это естественный процесс окисления, а не показатель износа. О проблемах сигнализируют другие признаки: «Оценивать состояние масла нужно по поведению автомобиля — если появились вибрации, ухудшилась тяга или мотор стал дольше прогреваться, это сигнал, что масло утратило свои характеристики».

Эксперт также раскритиковал популярные «народные» методы оценки, такие как «капельный тест» на бумаге, отметив их ненадёжность. Ладушкин подчеркнул, что для сохранения ресурса двигателя важно не только своевременно менять масло, но и использовать только сертифицированные материалы и качественные фильтры, избегая подделок.

