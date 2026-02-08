Эксперт оценил реальное состояние подержанных кроссоверов Jetta VS5

Jetta VS5 – совместный продукт концернов FAW и Volkswagen, представляющий собой видоизмененную версию Skoda Karoq.

Автомобиль предлагается исключительно с передним приводом. Силовая гамма не имеет вариантов: это хорошо знакомый турбированный двигатель Volkswagen объемом 1,4 л. мощностью 150 л.с. в паре с гидромеханическим автоматом AQ250 (Aisin TF‑60SN).

Двигатель считается достаточно надежным, не страдает повышенным расходом масла, а его ресурс превышает 250 тыс. километров. Основные риски связаны с возможными проблемами термостата и помпы.

Автоматическая коробка передач обладает высокой надежностью, однако после пробега в 150 тыс. километров может потребоваться ее переборка для прочистки теплообменника и замены фрикционов, прокладок и втулок.

Эксперт отмечает, что лакокрасочное покрытие у модели тонкое и мягкое, но подобная ситуация сейчас характерна для многих марок. Подвеска полностью унифицирована с узлами Skoda. Отделка салона выполнена просто, но качественно. Количество мелких поломок на небольших пробегах минимально.

