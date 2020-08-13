Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line

В движение новинку приводит бензиновая «турбочетверка» GDI, знакомая по хэтчбеку Elantra GT и седану Elantra Sport. Мотор объемом 1,6 литра выдает до 201 лошадиной силы и 264 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две трансмиссии: шестиступенчатая «механика» или робот DCT с двойным сцеплением и семью передачами.

Для «горячей» версии седана в Hyundai подкорректировали настройки подвески, сделав ее более жесткой, а спереди установили увеличенные тормозные диски.