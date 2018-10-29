Показана спортивная версия обновленной «Элантры»

Обновленный Hyundai Elantra для североамериканского рынка дебютировал в августе. Седан получил измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Гамма силовых установок «Элантры» осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В версии для корейского рынка модель также предложена с 1,6-литровым «атмосферником» семейства Smart Stream.