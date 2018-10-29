Показана спортивная версия обновленной «Элантры»

От обычного Avante спорт-версию седана можно отличить по другой решетке радиатора с ячейками вместо горизонтальных планок, измененным крыльями и двухцветному салону. Внутри установлены красные спортивные сиденья, появились красные акценты на руле и рычаге КПП, а также красная декоративная прострочка.
Hyundai Avante Sport оснащен 1,6-литровым двигателем T-GDI мощностью 204 лошадиные силы и 265 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В оснащение модели входит система Electronic Sound Generator, усиливающая звук двигателя, функция SoundHound, помогающую распознавать музыку, и режим overboost, в котором кратковременно повышается крутящий момент.
Публичный дебют Hyundai Avante Sport состоится в следующем месяце во время финального этапа турингового чемпионата CJ Super Race.
Обновленный Hyundai Elantra для североамериканского рынка дебютировал в августе. Седан получил измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Гамма силовых установок «Элантры» осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В версии для корейского рынка модель также предложена с 1,6-литровым «атмосферником» семейства Smart Stream.